Galatasaraylı Futbolcular, Eyüpspor Zaferinin Ardından Taraftarlarıyla Fotoğraf Çektirdi

Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 yenerek maçı kazandıktan sonra, futbolcular Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır, taraftarlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, sahadan da 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik ekip, galibiyet sevincini deplasmana gelen taraftarların yanına giderek yaşadı. Taraftarlar, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır'dan 3'lü çektirmesini istedi. 3 futbolcu da daha sonra tek tek Galatasaraylı taraftarların yanına giderek 3'lü çektirdi. - İSTANBUL

