Galatasaraylı Futbolcular, Eyüpspor Zaferinin Ardından Taraftarlarıyla Fotoğraf Çektirdi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşı karşıya gelirken, sahadan da 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda futbolcular ve teknik ekip, galibiyet sevincini deplasmana gelen taraftarların yanına giderek yaşadı. Taraftarlar, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır'dan 3'lü çektirmesini istedi. 3 futbolcu da daha sonra tek tek Galatasaraylı taraftarların yanına giderek 3'lü çektirdi. - İSTANBUL