Galatasaraylı Futbolcu Sacha Boey Taraftarlara 3'lü Çektirdi
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Fatih Karagümrük maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Müsabakanın sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular, tribünlere giderek galibiyeti kutladı.
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Fatih Karagümrük maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Müsabakanın sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular, tribünlere giderek galibiyeti kutladı. Fransız futbolcu Sacha Boey ise taraftarların isteği üzerine 3'lü çektirdi. - İSTANBUL