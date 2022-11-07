Galatasaraylı futbolcu Icardı'nin boynundaki morluk maç sonuna damga vurdu

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta attığı gollerle yıldızlaşan Mauro Icardı, maç sonunda kameralar karşısına geçti. Icardı'nin boynundaki morluk ise hemen göze takıldı. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda esprili yorumda bulundu.

Süper Lig'de haftanın mücadelesinde Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenmeyi başardı. Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Icardı de attığı 2 şık gol ile yıldızlaştı. Ünlü futbolcu maç sonunda kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu ancak sözlerinden çok boynundaki bir detay göze çarptı.

MORLUK OLUŞMUŞ

Icardı'nin boynunda yuvarlak şekilde bir morluk oluştuğu görüldü. Yıldız futbolcunun maçta mı darbe aldığı yoksa başka bir nedenden dolayı mı boynunun morardığı ise merak konusu oldu. Sarı kırmızılı taraftarlar, konuyla ilgili çok sayıda esprili yorumda bulundu.

İşte Icardı'nin o fotoğrafı:

Yorumlardan bazıları şöyle: