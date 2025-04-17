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Galatasaraylı Eski Futbolcular Cizre'de Gençlerle Buluşuyor

Galatasaraylı Eski Futbolcular Cizre'de Gençlerle Buluşuyor
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Galatasaraylı bazı eski futbolcular, 21 Nisan'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerle dostluk maçı ve söyleşi gerçekleştirecek. Etkinlik, gençlerin gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Galatasaraylı bazı eski futbolcular, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerle dostluk maçı yapacak.

Cizre Kaymakamlığı ve Galatasaraylı Sporcular Derneği iş birliğiyle bazı eski futbolcular, 21 Nisan'da ilçeye gelerek gençlerle buluşacak.

Sarı-kırmızılılar, Cizre'nin kültürel merkezlerinden Dengbej Evi'nde Cizreli gençlerle gerçekleştireceği söyleşide hem tecrübelerini paylaşacak hem soruları yanıtlayacak.

Futbolcular, Cizre İlçe Stadyumu'nda Cizreli gençlerle dostluk maçında ter dökecek.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, gençlerin gelişimini destekleyecek her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyete büyük önem verdiklerini belirtti.

Galatasaray gibi Türkiye'nin köklü bir spor kulübünün değerli sporcularını ilçede ağırlamanın gençler için hem ilham verici hem de unutulmaz bir deneyim olacağını ifade eden Baycar, "Sporun birleştirici gücünü, kardeşlik ve dostluk duygularıyla harmanlayarak ilçemize yansıtan bu anlamlı etkinlik için Galatasaraylı Sporcular Derneği ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimizin büyük hayalleri var. Onlara inanıyor ve güveniyoruz. Bu tarz organizasyonlar, onların öz güvenlerini artıracak, hedeflerini büyütecek ve geleceğe daha da umutla bakmalarına katkı sağlayacak." dedi.

Kaymakam Baycar, tüm ilçe halkını düzenlenecek etkinliklere beklediklerini kaydetti.

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Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor
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