Haberler

Galatasaraylı 13 futbolcu milli takımlarda forma giydi, ikisi 4'er kez oynadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli maçlar için Galatasaray'dan 13 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı ve bu oyuncuların tamamı maçlarda süre aldı. En çok sahaya çıkan isimler 4'er kez görev alan Abdülkerim Bardakcı ile Deniz Gül oldu.

Galatasaray'da milli takımlarına giden 13 futbolcu da forma giyerken, en çok sahaya çıkan Abdülkerim Bardakcı ile Deniz Gül oldu.

Milli maçlar için bu dönemde Galatasaray'dan 13 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı. Sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül (Türkiye), Jankat Yılmaz (Türkiye Ümit Milli Takımı), Lesley Ugochukwu (Fransa U21), Lucas Torreira (Uruguay), Aleksey Batrakov (Rusya), Renato Nhaga (Gine-Bissau), Davinson Sanchez (Kolombiya) ve Rafael Leao (Portekiz) milli takımlara davet alan futbolculardı.

Söz konusu futbolcuların hepsi maçlarda süre alırken, en çok oynayan Abdülkerim Bardakcı ile Deniz Gül oldu. İki futbolcu da 4'er kez sahaya çıktı. Uğurcan, Eren, Barış Alper, Torreira, Sanchez, Batrakov ve Ugochukwu 3'er, Yunus, Nhaga ve Leao 2'şer ve Jankat Yılmaz da 1 defa görev aldı.

Bu karşılaşmalarda milli futbolcu Barış Alper Yılmaz 1 gol atarken, milli futbolcu Eren Elmalı ile Rus futbolcu Batrakov da 1'er asistle mücadele etti. Milli kaleci Uğurcan Çakır ise Fransa ile Kocaeli'de oynanan müsabakada kırmızı kart gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Arjantin'de tarihi veda! Lionel Messi son kez formayı giydi

Dünya bu olayı konuşuyor! Dün gece tarihi anlar yaşandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü

Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü
Kane yıldızlaştı, İngiltere Çekya'yı 3 golle devirdi

Bu adamın hiç şakası yok! Geceye yine damgasını vurdu
Farah Zeynep Abdullah kendi filminin galasında dayanamadı: Korsan sitelerde izleseydik daha net izlerdik

Oynadığı filmin galasında perdeye yansıtılan görüntüye isyan etti
Okul kantininde gördükleri zabıta müdürünü çileden çıkardı

Okul kantininde gördükleri zabıta müdürünü çileden çıkardı
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?

AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
Derileri çürüyor sandılar! Rus gençlerin yeni tutkusu görenleri ürküttü

Art arda paylaşılan fotoğraflar tedirgin etti! Gerçek bambaşka çıktı
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de! Tüm hesaplar sil baştan