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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Karşılaşıyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Karşılaşıyor
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde Başakşehir'i ağırlıyor. İlk yarıda Deniz Türüç'ün 35. dakikada attığı golle konuk ekip 1-0 önde. Maçta heyecan dolu anlar yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta mücadelesinde Galatasaray, Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada ceza sahası dışında Berkan Kutlu'nun pasında topla buluşan Kerem Demirbay'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

24. dakikada sağ taraftan topla birlikte ilerleyen Yusuf Demir'in ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada savunmanın çıkarken kaptırdığı topta ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Berkan Kutlu'nun şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı çeldi.

35. dakikada Lucas Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada arka direkte Deniz Türüç kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

38. dakikada ceza sahası dışından Kemen'in sert şutunda kaleci Günay Güvenç topu çeldi. Pozisyonun devamında penaltı noktası önünde topu önünde bulan Piatek şutunu çekti ve kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı tekrar kurtardı.

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jelert, Efe Akman, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Kerem Demirbay, Sallai, Batshuayi

Yedekler: Batuhan Şen, Jakobs, Eyüp Aydın, Mertens, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Torreira, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Okan Buruk

Başakşehir, Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ba, Opoku, Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Keny, Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Djalo, Ömer Ali Şahiner, Emre Kaplan, Davidson

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Deniz Türüç (dk. 35) (Başakşehir)

Sarı kart: Sanchez (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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