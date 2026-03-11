Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekiminin ardından

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 20. şampiyonluklarını kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Kavukcu, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Oditoryumu'nda yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Çeyrek finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile eşleştiklerini hatırlatan Kavukcu, "Güzel bir kura çektik. Herkes mutlu. Kendi sahamızda oynayacağız. Yarı final maçını da iç sahada yapacağız. Güzel bir kura çektiğimizi düşünüyorum. 19 tane Türkiye Kupası şampiyonluğumuz var. İnşallah 20'ncisini kazanmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kavukcu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisi sonrasında siyah-beyazlı kulübün hakem tepkisi ve yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) talebinde bulunmasıyla ilgili, "Biz yerli veya yabancı hakem diye değil, iyi ve kötü hakem diye ayrım yapıyoruz. Biz bunu 2 sene önce istedik. İki sene önce yabancı VAR istedik. Bugün de aynı talepte bulunuyoruz. Biz ne istediklerini anlamıyoruz. 10 kişi oynayan takım biziz. 8 kişi mi oynamamız lazım ki insanlar bizimle alakalı konuşmasın? En çok zararı biz görüyoruz. Bununla ilgili konuşmadığımız için tepki görüyoruz. Biz iyi ve kötü hakem ayrımı yapıyoruz. Türk hakemlerine de güveniyoruz. Aralarında çok iyi hakemler var. Ancak 5 büyük ligden gelecekse yabancı VAR'ın gerekli olduğunu söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Kavukcu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool'u 1-0 yenmeleriyle ilgili, "Dün akşam çok duygulu başladı. ultrAslan'ın düzenlediği koreografi bizi çok duygulandırdı. Sabahattin reise ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Dün inanılmazlardı. Taraftarımız böyle olduğu için bu oyuncular bize gelmek istiyor. Liverpool ile bu sezonki ikinci maçımızı oynadık. İkisini de kazandık. Önümüzde bir maç daha var. İnşallah 3'te 3 yapacağız. Onu da kazandıktan sonra bir hayalimiz var." şeklinde görüş belirtti.