Galatasaray kupaya veda etti
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti. İlk yarısı 0-0 biten maçta, sarı-kırmızılılar grup aşamasını başarıyla geçmişti ancak çeyrek finalde elendi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti. Bu sezon Türkiye Kupası'na grup aşamasından dahil olan Aslan, A Grubu'nda RAMS Başakşehir, Fethiyespor, İstanbulspor ve Corendon Alanyaspor ile oynadı. Galatasaray, grupta oynadığı 4 mücadeleyi de kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü. - İSTANBUL