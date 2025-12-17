Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta Başakşehir'i konuk edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor