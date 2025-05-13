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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Gaziantep'e Gitti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Gaziantep'e Gitti
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşmak üzere Gaziantep'e hareket etti. Takımın kamp kadrosu da açıklandı. Maç yarın saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayacağı Trabzonspor karşılaşması için Gaziantep'e gitti. Sarı-kırmızılıların, Trabzonspor maçı kamp kadrosu da belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, yarın saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Gaziantep'e gitti. Galatasaray'ın kamp kadrosu da belli olurken, sarı-kırmızılılar tam kadro Gaziantep'e hareket etti.

Galatasaray'ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Przemyslaw Frankowski, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Berat Luş, Enes Emre Büyük, Alvaro Morata, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ve Mario Lemina." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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