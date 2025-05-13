Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Finali İçin Gaziantep'e Gitti
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, son antrenmanının ardından özel uçakla Gaziantep'e hareket etti. Final maçı yarın saat 20.45'te başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, maçın oynanacağı Gaziantep'e gitti.
Final öncesinde son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren sarı-kırmızılılar ardından İstanbul Havalimanı'na hareket etti.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özek uçakla Gaziantep'e giden kafilede yöneticiler de yer aldı.
Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali, yarın saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor