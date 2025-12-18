Son şampiyon Galatasaray, kupaya galibiyetle başladı

Son şampiyon Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki maça etkili başladı. Ev sahibi ekip, ilk 20 dakika sağ kanattan Roland Sallai ve Leroy Sane ile etkili hücumlar gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, üstün oyunuyla 22. dakikada Ahmed Kutucu ile 1-0 öne geçti. RAMS Başakşehir, geriye düştükten sonra tehlikeli pozisyonlar üretse de golü bulamadı ve ilk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk 30 dakikasında topa daha fazla sahip oldu. Sarı-kırmızılılar ise özellikle Barış Alper Yılmaz ile sağ kanadı daha etkili kullandı. İkinci devrede iki ekip de tehlikeli pozisyonlar üretse de golü bulamadı ve maç Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor, İstanbulspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir, Boluspor, Fethiyespor ve Trabzonspor ile A Grubu'nda yer alan Galatasaray, bu sezon organizasyondaki ilk 3 puanını aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında 14 Ocak 2026'da Nesine 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'a konuk olacak.

Kupada namağlup serisi 7 maça çıktı

Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki namağlup serisini 7 maça çıkardı.

Son olarak kupada 29 Şubat 2024'te Fatih Karagümrük'e mağlup olan Galatasaray, sonrasında organizasyonda çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

RAMS Başakşehir'e karşı üst üste 4. maçını kazandı

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i resmi maçlarda üst üste 4. kez mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, son 3 Süper Lig maçında RAMS Başakşehir'i 2'şer kez 2-1, 1 kez de 2-0 mağlup etti. Bu maçı 1-0 kazanan Galatasaray, böylece rakibini üst üste 4 resmi maçta yenmeyi başardı.

8 maçtır Başakşehir'e kaybetmiyor

Galatasaray, turuncu-lacivertli ekibe karşı mağlup olmama serisini 8 maça çıkardı.

Son olarak rakibine 5 Nisan 2023'teki Ziraat Türkiye Kupası maçında yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında rakibiyle 6 Süper Lig ve 1 kupa maçı oynadı.

Galatasaray, bu maçların 6'sını kazanırken sadece 1 kez rakibiyle berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanmasıyla RAMS Başakşehir'e karşı namağlup serisini 8 müsabakaya çıkardı.

Ahmed Kutucu, bu sezon ilk golünü attı

Galatasaray'ın milli oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu sezon ilk kez 11'de görev alan Ahmed Kutucu, RAMS Başakşehir maçına kadar da 6 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında oyuna sonradan dahil oldu.

Maçın 22. dakikasında Sane'nin pasıyla topla buluştuktan sonra RAMS Başakşehir'in ağlarını sarsan Ahmed, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Davinson Sanchez'den kritik müdahale

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, yaptığı kritik müdahale ile maçın 1-1'e gelmesini önledi.

Maçın 70. dakikasında Hamza Güreler'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Bertuğ Yıldırım, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Sanchez, Günay'dan sıyrılmaya çalışan Bertuğ'un havalandırdığı topa müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Günay'dan kritik kurtarış

Galatasaray'ın file bekçisi Günay Güvenç, son dakikalarda kritik kurtarışa imza attı.

Maçın 90+4. dakikasında Ebosele'nin soldan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç, direk dibinde yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

Taraftarlar, maç sonunda Günay'ın lehinde tezahüratlarda bulundu.