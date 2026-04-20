Haberler

Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşmadan önce hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Antrenmanlar, dinamik ısınma ve özel pas çalışmaları ile devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 22 Nisan Çarşamba günü Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla start aldı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan tedavisi sona eren Victor Osimhen idmanın tamamında takımla yer alırken, Yaser Asprilla tedavi olduğu için antrenmana katılmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

