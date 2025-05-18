Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı Şampiyon!

Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı Şampiyon!
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Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı, 2024-2025 sezonunu 1. Lig'de şampiyon olarak tamamladı. Final serisinin son maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 11-9 mağlup ederek seriyi 3-1'lik galibiyetle tamamladı.

Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı, 1. Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.

Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisi üçüncü maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray Zena, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda karşılaştı.

Rakibini 11-9 yenerek seriyi 3-1 kazanan Galatasaray Zena, şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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