Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı Şampiyon!
Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı, 2024-2025 sezonunu 1. Lig'de şampiyon olarak tamamladı. Final serisinin son maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 11-9 mağlup ederek seriyi 3-1'lik galibiyetle tamamladı.
Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı, 1. Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.
Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisi üçüncü maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray Zena, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda karşılaştı.
Rakibini 11-9 yenerek seriyi 3-1 kazanan Galatasaray Zena, şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor