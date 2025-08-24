Galatasaray, Zecorner Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Alper Akarsu, deniz Caner Özaral, Mehmet Kısal

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 60 Ackah), Benes (Dk. 69 Karimi), Ramazan Civelek (Dk. 69 Mane), Mendes, Opoku (Dk. 60 Tuci), Cardoso

Galatasaray : Günay Güvenç, Sallai (Dk. 79 Metehan Baltacı), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 85 Berkan Kutlu), Sara (Dk 72 Icardi), Yunus Akgün (Dk. 79 Zaniolo), Jakobs (Dk. 72 Kaan Ayhan), Sane, Osimhen

Goller: Dk. 36 ve Dk. 46 Eren Elmalı, Dk. 86 Osimhen, Dk. 90+4 Sane ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 45 Sara, Dk. 77 Günay Güvenç ( Galatasaray ), Dk. 45 Cardoso, Dk. 76 Gökhan Sazdağı (Zecorner Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Zecorner Kayserispor'ı 4-0 yendi.

Galatasaray, ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada Sane'nin ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Eren Elmalı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

59. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun kaleye paralel gönderdiği sert ortada Mendes altı pas içerisinde topa dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.

59. dakikada Osimhen'in pasında ceza sahası içerisi sol çaprazda topla buluşan Sane'nin uzak köşeye şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

71. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Eren Elmalı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden oyun alanını terk etti.

74. dakikada Sane'nin pasında ceza sağasına sağ çaprazdan giren Yunus Akgün'ün şutunda top auta çıktı.

77. dakikada Mendes'in kendi yarı alanın ortalarından gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden Cardoso'nun sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden oyun alanını terk etti.

86. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Icardi'nin pasında topla buluşan Zaniolo'nun kaleye paralel gönderdiği ortada Osimhen, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3.

90+3. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında topla buluşan Sane'nin uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.

Maç, Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.