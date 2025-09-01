Galatasaray, Zaniolo için Udinese'ye 2,5 Milyon Avro Ödeyecek

Galatasaray, İtalya'nın Udinese takımına Nicolo Zaniolo'nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi karşılığında 2,5 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek.

Galatasaray, İtalya'nın Udinese takımının Nicolo Zaniolo için 2,5 milyon avro kiralama bedeli ödeyeceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Udinese, şirketimize 2 milyon 500 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
