Galatasaray, Zaniolo için Udinese'ye 2,5 Milyon Avro Ödeyecek

Galatasaray, İtalya'nın Udinese takımının Nicolo Zaniolo için 2,5 milyon avro kiralama bedeli ödeyeceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolo Zaniolo'nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Udinese ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Udinese, şirketimize 2 milyon 500 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.