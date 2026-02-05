Haberler

Yusuf Demir, Galatasaray'da 26 maça çıktı

Yusuf Demir, Galatasaray'da 26 maça çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, 2022 yılında transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir ile yollarını ayırdı. Demir, sarı-kırmızılılarda toplam 26 maça çıkarken, 2 gol ve 2 asist kaydetti. Genç futbolcu, kiralık olarak 2023-2024 sezonunda İsviçre ekibi Basel'e transfer oldu.

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı 22 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir, 2022 yılında transfer olduğu sarı-kırmızılılarda 26 maça çıkarken, 2 gol, 2 asistle oynadı.

Galatasaray, Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir ile yollarını ayırdı. 2022 yılında Avusturya ekibi Rapid Wien'den transfer edilen Demir, sarı-kırmızılılarda istenilen performansına ulaşamadı. Kiralık olarak 2023-2024 sezonunda İsviçre ekibi Basel'e giden 22 yaşındaki futbolcu, takıma döndüğünde de bulduğu sürelerde kendini gösteremedi.

Yusuf Demir, Galatasaray'da geçirdiği süre boyunca toplam 26 resmi karşılaşmaya çıktı ve 2 gol, 2 asistle oynadı. Demir, attığı 2 golü de Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor ve Boluspor maçlarında kaydetti. Genç futbolcu, Galatasaray ile Süper Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda da 1 kez şampiyonluk yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir'i 2022 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Rapid Wien altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu kariyerinde İspanyol ekibi Barcelona'da da forma giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini 'Görüşme bitmiştir' diyerek reddetmiş

Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Korku tüneli değil satılık daire! Siz bir de istenen ücreti duyun
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı