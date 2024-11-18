Galatasaray, Yunus Akgün için çuvalla para istiyor
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ün transferi konusunda kulüp yönetimi kararını verdi. Özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrasında forma şansı bulan Akgün, Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi haline geldi. Galatasaray yönetimi, İspanya'dan ciddi teklifler alan genç oyuncu için 20 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyi düşünmüyor.
Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrasında daha çok forma şansı bulan Yunus Akgün, kısa süre içerisinde Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi oldu.
8 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Yunus'u birçok takım kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon önemli bir skor katkısı yapan milli futbolcu, çıktığı 16 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi.
20 MİLYON EURODAN AŞAĞI KABUL ETMEYECEKLER
Sarı-kırmızılılar, astronomik bir rakam gelmediği sürece genç oyuncuyu kesinlikle göndermeyi düşünmüyor. Bu anlamda Galatasaray Yönetimi, 20 milyon euro altındaki herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayacak.