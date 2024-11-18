Galatasaray, Yunus Akgün için çuvalla para istiyor

Kerem Aktürkoğlu'nun gidişi sonrasında daha çok forma şansı bulan Yunus Akgün, kısa süre içerisinde Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi oldu.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Yunus'u birçok takım kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon önemli bir skor katkısı yapan milli futbolcu, çıktığı 16 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi.

20 MİLYON EURODAN AŞAĞI KABUL ETMEYECEKLER

Sarı-kırmızılılar, astronomik bir rakam gelmediği sürece genç oyuncuyu kesinlikle göndermeyi düşünmüyor. Bu anlamda Galatasaray Yönetimi, 20 milyon euro altındaki herhangi bir teklifi değerlendirmeye almayacak.