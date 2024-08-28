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Galatasaray, Young Boys'a mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında İsviçre ekibi Young Boys ile sahasında karşılaştı. İsviçre'de oynanan ilk maçta 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ikinci maçta da sahadan 1-0 yenilgiyle ayrıldı. İki maçın toplamında 4-2'lik skor avantajını yakalayan Young Boys turu geçen taraf oldu.

Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde direkt gruplardan devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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