Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar
Ara transfer döneminde menajerler aracılığıyla birçok teklif ve öneri alan Galatasaray yönetimi, bazı önerilerin yetkisiz menajerler tarafından geldiğini tespit ederek tüm futbolcuları uyardı. Galatasaray'ın transfer görüşmelerine dair yeni bir karar alarak sadece kulüplerden gelen resmi teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da yönetim ocak ayı transfer dönemi öncesinde radikal bir karar aldı.

YÖNETİMDEN KRİTİK TESPİT

Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde menajerler aracılığıyla birçok teklif ve önerinin yetkisiz menajerler tarafından geldiğini tespit etti. Sarı-kırmızılar, bu gelişme sonra harekete geçti.

KULÜPLERDEN GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, yetkisiz menajerlerin tespiti sonrası takımda yer alan tüm futbolcuları transfer dönemi öncesinde kafa karışıklığı yaşanmaması keskin bir dille uyardı. Sarı-kırmızılıların transfer görüşmeleri için yeni bir karar alarak sadece kulüplerden gelen resmi teklifleri değerlendireceği ve menajerlerle iletişimi keseceği aktarıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
