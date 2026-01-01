Galatasaray yönetiminden Silivri Cezaevi'ndeki Erden Timur ve Metehan Baltacı'ya ziyaret
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticileri, Silivri Cezaevi'nde bulunan Erden Timur ve Metehan Baltacı ile görüşmeler gerçekleştirdi.
GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, Genel Sekreter Eray Yazgan ve teknik direktör Okan Buruk, Silivri Cezaevi'ne giderek Erden Timur ve Metehan Baltacı'yı ziyaret etti.
Edinilen bilgiye göre Başkan Özbek, Erden Timur ve Metehan Baltacı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Özbek'in, her iki isimle de yaklaşık birer saat görüştüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor