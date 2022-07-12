Galatasaray, yıldız futbolcularının ettiği kavgayla sarsıldı! İşte o anın görüntüleri - Haberler

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Galatasaray, yıldız futbolcularının ettiği kavgayla sarsıldı! İşte o anın görüntüleri

Haberler.com - Spor
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Galatasaray, yıldız futbolcularının ettiği kavgayla sarsıldı! İşte o anın görüntüleri

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Patrick Van Aanholt kavgaya tutuştu. Kavganın sebebinin ise antrenman esnasında yapılan sert müdahale olduğu öğrenildi. Bu anların görüntüleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Burhan Can Terzi'nin haberine göre, Galatasaray'ın sabah yapılan antrenmanında istenmeyen olaylar yaşandı. Antrenman sırasında sert müdahale tartışması yaşayan Patrick Van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu kavga etti.

KEREM TOKAT ATMAYA ÇALIŞTI

Graz'da çalışmalarını sürdüren Galatasaray sabah 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Bir pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun ayağındaki topu almaya çalışan Van Aanholt sert bir hamle yaptı. Ardından bu ikili sözlü olarak tartışmaya başladı. Daha sonra sinirlerine hakem olamayan Kerem Aktürkoğlu, Van Aanholt'a tokat atmaya çalıştı. Diğer futbolcular araya girerek kavgayı ayırdı.

Galatasaray, yıldız futbolcularının ettiği kavgayla sarsıldı! İşte o anın görüntüleri

GÖRÜNÜTLER BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Daha önce de Marcao ile yaşadığı olayla gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu ile Hollandalı sol bek Van Aanholt'un arasında yaşanan kavganın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu anlar taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Spor Haberler

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