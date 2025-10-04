Galatasaray maçını atlatamamışlar! Liverpool'a son saniye şoku

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de ağırladığı Liverpool'u 2-1 mağlup etti. Nefes kesen mücadelede kazanan, uzatma dakikalarında gelen golle Maviler oldu.

CHELSEA SON SANİYELERDE GÜLDÜ

Maça hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 15. dakikada Moises Caicedo'nun golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Liverpool, 63. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle eşitliği yakaladı.

Ancak maçın son sözü Chelsea'den geldi. Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde genç yıldız Estevao sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 11'e yükselterek 6. sıraya çıktı. 15 puanda kalan Liverpool ise zirveye oturma şansını kaçırdı ve haftayı 2. sırada tamamladı.

KIRMIZILAR DÜŞÜŞTE: 3 MAÇTA 3 YENİLGİ

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, son haftalarda büyük bir düşüş yaşıyor. Kırmızılar, biri Galatasaray maçı olmak üzere çıktığı son 3 karşılaşmayı da kaybetti.

Liverpool'un son 3 maçı: