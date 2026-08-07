Galatasaray, Villarreal Maçına Hazır
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen idman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta Villarreal ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, hazırlık maçında yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı