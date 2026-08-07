Haberler

Galatasaray, Villarreal Maçına Hazır

Galatasaray, Villarreal Maçına Hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen idman, dinamik ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta Villarreal ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, hazırlık maçında yarın saat 21.00'de RAMS Park'ta İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! 2 çocuğun ölümünde korkunç gerçek

Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! 2 çocuğun ölümünde korkunç gerçek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye sert sözler! Komisyonda ortalık bir anda karıştı

Ayyüce Türkeş'in sarf ettiği cümle MHP'li vekili küplere bindirdi
Matkap kullanırken neredeyse kör oluyordu

Matkap kullanırken başına gelene bakın! Ameliyatla kurtarıldı
Rojin Kabaiş'in babasını tehdit edenlere operasyon! 10 şüpheli gözaltına alındı

Rojin Kabaiş'in babasına kabusu yaşatanlar böyle paketlendi
Adalet Bakanı Gürlek'ten Demirtaş iddiasına yalanlama: Böyle bir açıklama yapmadım

Demirtaş'la ilgili gündem yaratan iddia! Bakan Gürlek noktayı koydu
Acun Ilıcalı'yı kızdıran olay: Manyak mısınız siz oğlum ya?

Acun'u kızdıran olay: Manyak mısınız siz oğlum ya?
Fenerbahçe Real Madrid ile anlaştı: Sıra yıldız futbolcu da

Fenerbahçe Real Madrid ile anlaştı: Bir yıldız daha geliyor
Devlet Bahçeli 20 bin kişinin katıldığı düğünde nikah şahidi oldu

Yok böyle düğün! Bahçeli şahit oldu, 20 bin davetli bir araya geldi