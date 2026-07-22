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Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı
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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık, akşam ise pas ve çift kale maç çalışması yaptı. Yarın 16.30'da idman devam edecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirilirken akşam yapılan idman dinamik ısınmayla başladı, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 16.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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