Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün Avusturya’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün Avusturya'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geçiş ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı