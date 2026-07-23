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Galatasaray'da Avusturya Kampı Başlıyor

Galatasaray'da Avusturya Kampı Başlıyor
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmek için bugün Avusturya'ya hareket edecek ve kamptaki ilk hazırlık maçında yarın TSİ 21.00'de İtalyan temsilcisi Monza ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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