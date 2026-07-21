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Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı

Galatasaray, günü çift antrenmanla tamamladı
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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde sabah kuvvet ve koşu, akşam pas çalışması ve turnuvayla antrenman yaptı. Yarın iki seans daha planlandı.

GALATASARAY, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah antrenmanında salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması gerçekleştirildi. Akşam yapılan antrenman ise dinamik ısınmayla başladı, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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