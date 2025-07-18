Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah kuvvet çalışması ve akşam taktik antrenmanıyla performans artırıyor.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sabah idmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışması gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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