Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıkları İçin Avusturya'ya Gitti

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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kamp çalışmaları için Avusturya'ya hareket etti. Sarı-kırmızılı ekip, Linz kentinde iki hazırlık maçı yapacak.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları ve özel maçlar için Avusturya'ya gitti.

Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Avusturya'ya hareket eden sarı-kırmızılı ekip, Windischgarsten bölgesinde kampa girecek.

Galatasaray, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da 2 hazırlık maçı yapacak. "Cimbom", ilk maçında yarın Avusturya 2. Ligi ekiplerinden Admira Wacker, ikinci maçında ise 23 Temmuz Çarşamba günü İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) temsilcisi Cagliari Calcio ile karşılaşacak.

Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılılar, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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