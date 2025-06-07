Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor
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Galatasaray'ın, Eyüpspor'dan Berke Özer ile anlaşma sağladığı ve bayramdan sonra imzaların atılacağı iddia edildi. Uzun süredir gündemde olan Berke Özer ile ilgili bu iddia, futbol dünyasında heyecan yarattı. 25 yaşındaki kaleci Berke Özer, geçen sezon Eyüpspor'da 35 maçta görev yapmış ve 12 maçta gol yememişti.

Muslera ile yollarını ayıran Galatasaray'ın, Eyüpspor'dan Berke Özer ile anlaşma sağladığı ve bayramdan sonra imzaların atılacağı öne sürüldü.

BAYRAMDAN SONRA İMZALAR ATILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Eyüpspor forması giyen Berke Özer ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın bayramdan sonra Berke ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

12 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

25 yaşındaki file bekçisinin Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitmiş ancak İstanbul ekibi daha sonra Berke'nin sözleşmesini iki yıl daha uzatmıştı. Eyüpspor'da geride kalan sezonda 35 maçta kaleyi koruyan Berke Özer, kalesinde 44 gol gördü ve 12 maçta gole geçit vermedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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