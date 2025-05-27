Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'da sezon bitmeden transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı camia geçtiğimiz yıl olduğu gibi transferde geç kalmak istemiyor ve bu yüzden stratejisini şimdiden oluşturmaya başladı.

EN CİDDİ TALİP GALATASARAY

Sarı-kırmızılıların, yıldız kaleci Muslera'nın ayrılığından sonra Real Madrid'den Lunin'i transfer etmek istediği iddia edildi.İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin en yakın olduğu takım Galatasaray. Haberde sarı-kırmızılı takımın Lunin'i transfer etmek istediği ve en şanslı takım olduğu aktarıldı.

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lunin, bu sezon ligde sadece 7 maçta Real Madrid forması giyebildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olması en büyük avantaj olarak gösteriliyor.