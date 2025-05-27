Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
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Galatasaray, tecrübeli kalecisi Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın Real Madrid'in kalecisi Lunin'i transfer etmek istediği ve bu konuda en şanslı takım konumunda olduğu gelen haberler arasında.

2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve 5. yıldızı takan Galatasaray'da sezon bitmeden transfer çalışmaları başladı. Sarı kırmızılı camia geçtiğimiz yıl olduğu gibi transferde geç kalmak istemiyor ve bu yüzden stratejisini şimdiden oluşturmaya başladı.

EN CİDDİ TALİP GALATASARAY

Sarı-kırmızılıların, yıldız kaleci Muslera'nın ayrılığından sonra Real Madrid'den Lunin'i transfer etmek istediği iddia edildi.İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin en yakın olduğu takım Galatasaray. Haberde sarı-kırmızılı takımın Lunin'i transfer etmek istediği ve en şanslı takım olduğu aktarıldı.

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

2030'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lunin, bu sezon ligde sadece 7 maçta Real Madrid forması giyebildi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olması en büyük avantaj olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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