İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

TÜSİAD'ı ziyaret eden Zeybekçi'den bu görüntülere dikkat çeken sözler
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir

Görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Ersin Tatar'dan 'KKTC'nin adı mı değişiyor?' sorusuna çarpıcı yanıt

KKTC'nin adı mı değişiyor? Ersin Tatar'dan gündem yaratacak yanıt

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Galatasaray'da kaleci arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen son isim Santos takımının kalecisi Gabriel Brazao. Resmi bir teklifte bulunulmasa da, Galatasaray'ın Brazao'nun temsilcileriyle transferin maliyetini öğrenmek için temasa geçtiği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için Santos kalecisi Gabriel Brazao ile ilgileniyor.

TEMASA GEÇİLDİ

Brezilya basınından TNT Sports'un haberine göre; Galatasaray, Santos kalecisi Gabriel Brazao ile ilgileniyor. Haberde, sarı kırmızılıların resmi bir teklif iletmese de Brazao'nun temsilcileriyle transferin maliyetini öğrenmek için temasa geçtiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Santos ile 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı file bekçisi, bu sezon 19 maçta forma giydi ve 25 gol yedi. Gabriel Brazao 4 müsabakada ise kalesini gole kapadı.

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.