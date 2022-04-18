Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti

Spor Toto Süper Lig 33. haftasında karşılaşmasında Galatasaray ile Yeni Malatya karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Galatasaray ikinci yarıya fırtına gibi başladı.

PERDEYİ BABEL AÇTI

Galatasaray'da perdeyi Ryan Babel açtı. 51 dakikada Hollandalı yıldızın ayağından gelen golle Aslan'ın atakları peş peşe geldi. 2 dakika sonra bu kez Halil Dervişoğlu sahneye çıktı. Aslan kalan bölümde bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Galatasaray'ın 2 golü de VAR'dan döndü. Küme düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor ise kopuk kopuk oynadı.

HAFTAYA ALTAY MAÇI VAR

Galatasaray haftaya yine sahasında oynayacak. Rakip düşme hattındaki Altay. Yeni Malatyaspor ise Konyaspor'la karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç sonucu: Galatasaray 2-0 Yeni Malatya

Dakika 93: Marcao'nun yerine Alpaslan Öztürk oyunda.

Dakika 90: Mustafa Eskihellaç ve Karim Hafez oyundan alındı. Giren oyuncular Umut Taniş ve Yigit Ulaş.

Dakika 87: Haqi Osman oyunda, Benjamin Tetteh oyundan alındı.

Dakika 84: 84'Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Arda Turan ve Emre Kılınç oyunda.

Dakika 76: Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Dicko'nun şutunda top Muslera'da.

Dakika 69: Halil Dervişoğlu çıktı, Gomis girdi. Pulgar da yerini Cicaldau'ya bıraktı.

Dakika 63: Galatasaray penaltı kazandı ancak pozisyon öncesinde ofsayt bayrağı havada.

Dakika 54: Malatyaspor'da Jospin Nshimirimana oyunda çıkan isim Rahman Buğra Çağıran.

Dakika 53 GOL: Galatasaray'dan bir gol daha. Bu kez Halil Dervişoğlu sahneye çıktı. Halil Dervişoğlu golüyle farkı 2'ye çıkarıyor. Omar Elabdellaoui'nin sağ kanattan ortasında Halil Dervişoğlu, ceza alanı içinde uygun durumda kafa vuruşunu yapıyor ve topu kaleci Abdulsamed Damlu'nun sağından ağlarla buluşturuyor.

Dakika 51: GOL: VAR'dan gelen uyarıyla GOL geçerli sayıldı ve Galatasaray, Babel'in golüyle 1-0 öne geçti. Atılan uzun topla savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan ceza alanı içine ortasını yapıyor. Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda Abdulsamed Damlu'dan dönen topu Ryan Babel tamamlıyor ve takımını öne geçiriyor.

Dakika 47: Karim Hafez, Mustafa Eskihellaç'a uzun bir top attı. Mustafa, topa yetişemedi.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor

Dakika 46: Yeni Malatyaspor çok tehlikeli geldi! Benjamin Tetteh'in kaleye giden topunu son anda Nelsson çizgiden çıka

Dakika 38: Galatasaray, Benjamin Tetteh'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı bekledi. Karar devam.

Dakika 34: Ryan Babel, Mustafa Eskihellaç'a yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Dakika 34: Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi. Dicko'nun şutu yandan dışarı gitti.

Dakika 30: Galatasaray kilidi bir türlü açamıyor. Malatya hızlı hızlı kontraya çıkıp sürpriz ataklar yapıyor. Galatasaray'ın 2, Malatya'nın 3 şutu var maçta.

Dakika 28: Babel üst üste sağ kenardan çalımlarla ceza sahasına yaklaştı ancak savunma araya girdi.

Dakika 17: Kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına Kerem Aktürkoğlu geçiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Abdulsamed Damlu soluna giden topu kornere çeliyor.

Dakika 16: Philip Gameli, Berkan Kutlu'nun ayağına basması sonucu hakem Mustafa Kürşad Filiz'den sarı kart görüyor.

Dakika 8: Kerem Aktürkoğlu etkili olmaya devam ediyor. Genç oyuncunun sol çaprazdan vuruşu savunmadan sekip kornere çıktı.

Dakika 6: Oyunun kontrolü tamamen Galatasaray'da. Aslan rakip yarı sahada rahat top çeviriyor.

Dakika 2: Galatasaray ilk düdükten beri Malatya kalesine yerleşti. Uzun süren karambol yaşandı.