Galatasaray, Yarı Finalde Mersin'i Konuk Ediyor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ?ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında yarın ÇİMSA ÇBK Mersin'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.30'da başlayacak.

Yarı final eşleşmesinde Mersin'de yapılan ilk müsabakayı ÇBK Mersin 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Mersin temsilcisi, yarınki karşılaşmayı da kazanırsa adını finale yazdıracak.

Galatasaray, 2 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride durumu 1-1'e getirmek için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekibin galip gelmesi durumunda seri, Mersin'de yapılacak üçüncü maça taşınacak.

Finale çıkan takım, şampiyonluk için Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.