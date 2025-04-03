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Galatasaray, Yarı Finalde Mersin'i Konuk Ediyor

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Galatasaray Çağdaş Faktoring, ?ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i konuk edecek. Mersin'deki ilk maçı 83-78 kazanan Mersin temsilcisi, ikinci maçı kazanarak finale yükselmeyi hedefliyor. Galatasaray ise durumu eşitlemek için mücadele edecek.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ?ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında yarın ÇİMSA ÇBK Mersin'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.30'da başlayacak.

Yarı final eşleşmesinde Mersin'de yapılan ilk müsabakayı ÇBK Mersin 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Mersin temsilcisi, yarınki karşılaşmayı da kazanırsa adını finale yazdıracak.

Galatasaray, 2 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride durumu 1-1'e getirmek için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekibin galip gelmesi durumunda seri, Mersin'de yapılacak üçüncü maça taşınacak.

Finale çıkan takım, şampiyonluk için Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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