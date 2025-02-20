Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu'na gitti

Galatasaray, pazartesi günkü Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

YABANCI HAKEM ATANDI

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü derbide karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakayı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic, 2010 yılından itibaren FIFA hakemi olarak görev yapıyor.

GALATASARAY İTİRAZ ETTİ

TRT Spor'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, derbiye yabancı hakem atanmasının ardından Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.