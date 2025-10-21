Galatasaray, Würzburg Baskets'i Mağlup Etti
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Almanya'nın Würzburg Baskets takımını 89-83 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşti.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
Galatasaray: James Palmer 24, Robinson 12, Cummings 18, Gillespie 4, John Meeks 4, Fabian White 10, Rıdvan Öncel 3, Bishop 7, Buğrahan Tuncer 4, Can Korkmaz 3, Muhsin Yaşar
Başantrenör: Yakup Sekizkök
Würzburg Baskets: Billy Ray Ivey 8, Davion Mintz 8, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 8, Carr 20, Thompson 12, Pjanic 2, Muenkat 8
Başantrenör: Saso Filipovski
1. Periyot: 24-16 (Galatasaray lehine)
Devre: 44-40 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 69-64 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL