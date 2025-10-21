Haberler

Galatasaray, Würzburg Baskets'i Mağlup Etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Almanya'nın Würzburg Baskets takımını 89-83 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşti.

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Almanya'nın Würzburg Baskets'i 89-83 mağlup etti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

Galatasaray: James Palmer 24, Robinson 12, Cummings 18, Gillespie 4, John Meeks 4, Fabian White 10, Rıdvan Öncel 3, Bishop 7, Buğrahan Tuncer 4, Can Korkmaz 3, Muhsin Yaşar

Başantrenör: Yakup Sekizkök

Würzburg Baskets: Billy Ray Ivey 8, Davion Mintz 8, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 8, Carr 20, Thompson 12, Pjanic 2, Muenkat 8

Başantrenör: Saso Filipovski

1. Periyot: 24-16 (Galatasaray lehine)

Devre: 44-40 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 69-64 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
