Galatasaray, Wilfried Singo ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Güncelleme:
Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 Euro garanti ücret ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
