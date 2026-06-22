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Galatasaray'da sportif direktör Vladimir Micov ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da sportif direktör Vladimir Micov ile yollar ayrıldı
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Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında sportif direktör olarak görev yapan Vladimir Micov ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, Micov'a emekleri için teşekkür ederek başarılar diledi.

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımında sportif direktör olarak görev yapan Vladimir Micov ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray formasını taşıdığı dönemde sahadaki karakteriyle taraftarlarımızın gönlünde özel bir yer edinen eski oyuncumuz Vladimir Micov ile Sportif Direktörlük görevindeki birlikteliğimiz sona ermiştir.

Geçtiğimiz aralık ayında üstlendiği Galatasaray MCT Technic Sportif Direktörlüğü görevi süresince vermiş olduğu emekler için Vladimir Micov'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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