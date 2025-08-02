Galatasaray, Victor Osimhen için Özel Video Hazırladı

Galatasaray, Victor Osimhen için Özel Video Hazırladı
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Galatasaray, yeni transferi Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için sosyal medya hesabında özel bir video paylaştı. Videoda Osimhen'in maskesi ve şehrin çağrısına yanıtı vurgulanıyor.

Galatasaray, yeni transferi Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen için video hazırladı.

Galatasaray, İtalya ekibi Napoli kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Her maskenin ardında bir görev, bir amaç ve ortaya çıkmayı bekleyen bir miras yatar" başlıklı video, 5 yıldızlı Galatasaray ambleminin yansıtıldığı Galata Kulesi ile başlarken, daha sonraki görüntülerde Osimhen boğazdaki bir teknede yer aldı. Videoda 26 yaşındaki forvetin taktığı maskeye vurgu yapılarak, maskenin bir karakteri anlattığı ve oyuncunun şehrin çağrısına kayıtsız kalamadığı ifade edildi. Devamında Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızı bayraklarla donatılan ve taraftarların yer aldığı tekneyle Galatasaray Adası'na ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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