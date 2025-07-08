Galatasaray, Victor Osimhen İçin Napoli'ye 75 Milyon Euro Teklif Etti

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Galatasaray, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferi için Napoli'ye 75 milyon Euro'luk bonservis teklifi yaptı. Kulüp, bonservisi 4 yılda 5 taksitte ödemek istiyor ve görüşmeler devam ediyor.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen için kulübü Napoli'ye 75 milyon Euro bonservis teklif etti.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından birisi olan Victor Osimhen'in transferinin çözülmesi an meselesi. Galatasaray, Napoli'nin Osimhen için istediği 75 milyon Euro'yu ödemeyi kabul etti. Sarı-kırmızılılar, bonservis bedelini; 4 yılda, 5 taksitte ödemek isterken, ödeme planı İtalyan ekibine sunuldu. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Galatasaray yakın zamanda tamamlamak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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