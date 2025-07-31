Galatasaray, Victor Osimhen'i Transfer Etti

GALATASARAY, bonservisi İtalya temsilcisi Napoli'de bulunan Victor Osimhen'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan duyuruda 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği ifade edilirken, oyuncuya her sene için net 15 milyon Euro garanti ücret, 1 milyon Euro sadakat primi ve 5 milyon Euro imaj hakkı ücreti ödeneceği duyuruldu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir. Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."