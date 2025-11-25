Haberler

Galatasaray ve Union Saint-Gilloise, Şampiyonlar Ligi Maçında İlk Yarıda Beraberlik Sağladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasındaki Galatasaray-Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İki takım da etkili ataklar geliştirdi, ancak gol sevinci yaşanmadı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto (İspanya)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Union Saint-Gilloise: Scherpen, MacAllister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang, Ait El Hadj, Florucz, David

Sarı kartlar: Dk. 13 İlkay Gündoğan (Galatasaray), Dk. 35 David (Union Saint-Gilloise)

11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada Sara'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutta meşin yuvarlak, yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

33. dakikada Ait El Hadj ile verkaç yapan Florucz, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kurtardı.

40. dakikada Ait El Hadj'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Sykes'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

41. dakikada Sallai'nin sağ kanattan ters ayakla açtığı ortada arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Scherpen topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
