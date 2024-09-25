Galatasaray ve PAOK Maçı Öncesi Gerginlik
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Yunan ekibi PAOK'u ağırladı. Maç öncesinde Galatasaraylı ve PAOK'lu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Polis, gerginliğin ardından bir PAOK taraftarını stadyumdan çıkarttı.
Galatasaray taraftarlarının olduğu bölünde misafir olan yaklaşık 20 PAOK'lu taraftardan bir tanesi Galatasaraylı taraftarlar ile tartışma yaşadı. Tartışma esnasında Galatasaraylı taraftarlar, Yunan taraftara müdahale etmek istedi. Daha sonra polisler, Yunan taraftarı stadyumdan çıkarttı.