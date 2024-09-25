Galatasaray ve PAOK Maçı Öncesi Gerginlik

Galatasaray taraftarlarının olduğu bölünde misafir olan yaklaşık 20 PAOK'lu taraftardan bir tanesi Galatasaraylı taraftarlar ile tartışma yaşadı. Tartışma esnasında Galatasaraylı taraftarlar, Yunan taraftara müdahale etmek istedi. Daha sonra polisler, Yunan taraftarı stadyumdan çıkarttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor