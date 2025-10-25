Haberler

Galatasaray ve Göztepe Süper Lig'de 63. Maçlarına Çıkıyor

Güncelleme:
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 63. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 62 maçta Galatasaray'ın galibiyet sayısı 37, Göztepe'nin ise 12. İstanbul'daki müsabakalarda ise Galatasaray'ın üstünlüğü dikkat çekiyor.

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 63. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 62 maçtan 37'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 99-45 üstünlüğü bulunuyor.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip, yarın yapacakları maçla İstanbul'daki lig karşılaşmalarında 32. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 20-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 52, Göztepe 18 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 16 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 14'ünü kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

Galatasaray, iç sahadaki son 10 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 10 maçtan da galip ayrıldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu karşılaşmalarda rakibini dörder kez 3-1, ikişer defa 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Galatasaray, ayrıca 2-0 ve 4-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Galatasaray, rakibiyle oynadığı son 7 maçtan galibiyetle ayrıldı

Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 7 Süper Lig maçını da kazandı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında 3-1 kazanılan maçla başlayan süreçte Göztepe'yi bugüne kadar 7 lig maçında da mağlup etti.

Galatasaray, söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 18 kez havalandırırken, 7 golü kalesinde gördü.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 62 lig maçında en farklı skorları Galatasaray elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
