Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular
Güncelleme:
İtalyan basını, Milan forması giyen Christopher Nkunku için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devrede olduğunu yazdı. Haberde "Nkunku İstanbul'a gidiyor" ifadesi dikkat çekerken, yıldız oyuncunun hangi takıma imza atacağına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının iki güçlü adayı Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin İtalya'dan çarpıcı bir iddia geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre iki ezeli rakibin, Milan'da forma giyen Fransız hücum oyuncusu Christopher Nkunku'yu radarına aldığı öne sürüldü.

"NKUNKU İSTANBUL'A GİDİYOR"

İddia, İtalya'da Repubblica'da yayımlanan haberde "Nkunku, İstanbul'a gidiyor" başlığıyla gündeme taşındı. Haberde, yıldız futbolcunun yeni rotasının İstanbul olabileceği vurgulanırken, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyuncuya ilgi gösterdiği belirtildi. Ancak Nkunku'nun hangi takımın formasını giyeceğine dair kesin bir ifade kullanılmadı.

MILAN'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO

Haberde ayrıca Milan'ın, sezon başında Chelsea'den 37 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı futbolcudan yüksek zarar etmek istemediği aktarıldı. İtalyan kulübünün bu nedenle Nkunku için bonservis beklentisini 35 milyon euro seviyesinde belirlediği ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 80 MİLYON EUROYA KADAR ÇIKMIŞTI

Christopher Nkunku, kariyerinde en yüksek piyasa değerine 2022-2023 sezonunda 80 milyon euroyla ulaşmıştı. Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki oyuncu, ağustos ayından bu yana Milan formasıyla 14 maçta görev alırken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
