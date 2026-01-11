Süper Kupa Finali ve Spor Haberleri
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, mücadeleyi 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
SÜPER KUPA FİNALİ
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finalinde sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu
SÜPER LİG HAZIRLIKLARI
- Süper Lig takımları Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını ve hazırlık maçlarını sürdürecek.
1'NCİ LİG
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik)
BASKETBOL
TBF Kadınlar Türkiye Kupası Finali
16.00 Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring
-Erkekler Süper Lig
13.00 Mersinspor-Trabzonspor (Servet Tazegül)
18.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (Enka)
VOLEYBOL
-Sultanlar Ligi
14.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
- Efeler Ligi
14.00 Gebze Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gebze)
14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Ünye)
15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Atatürk)
16.00 Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor (Şahinbey)
16.00 Halkbank-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (İBB Cebeci)
19.00 Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)