Süper Kupa Finali ve Spor Haberleri

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, mücadeleyi 2-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

SÜPER LİG HAZIRLIKLARI

- Süper Lig takımları Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını ve hazırlık maçlarını sürdürecek.

1'NCİ LİG

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Atakaş Hatayspor (Aktepe)

13.30 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Erzurumspor FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Sipay Bodrum FK (Pendik)

BASKETBOL

TBF Kadınlar Türkiye Kupası Finali

16.00 Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring

-Erkekler Süper Lig

13.00 Mersinspor-Trabzonspor (Servet Tazegül)

18.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (Enka)

VOLEYBOL

-Sultanlar Ligi

14.00 Beşiktaş-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

- Efeler Ligi

14.00 Gebze Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gebze)

14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Ünye)

15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Atatürk)

16.00 Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor (Şahinbey)

16.00 Halkbank-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor (İBB Cebeci)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
