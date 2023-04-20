Galatasaray ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Kasımpaşa forması giyen Papy Djilobodji ve Adana Demirsporlu David Akintola'nın ise gördükleri kırmızı kartlardan kurula sevkine karar verildi..

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

7- FENERBAHÇE A.Ş . Kulübü'nün 19.04.2023 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.