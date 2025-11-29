Haberler

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kalecileri Sezon Performanslarıyla Dikkat Çekiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Kalecileri Sezon Performanslarıyla Dikkat Çekiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır 8 maçta 5 gol yerken, Fenerbahçe'nin Ederson'u 7 maçta 7 gol yedi. Derbi öncesi iki kalecinin performansı öne çıkıyor.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır 8 maçta 5 gol yerken, Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ise görev aldığı 7 müsabakada kalesinde 7 gol gördü.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Bu derbi öncesinde sarı-kırmızılılar yediği 8 golle Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise bu alanda kalesinde gördüğü 12 gol sonucunda Samsunspor ile 4. sırada bulunuyor. Ligde söz konusu müsabakalarda Aslan 6, Kanarya da 5 maçı gol yemeden tamamladı.

Kaleciler bu sezon değişti

İki takım da bu sezon kalesinde değişikliğe gitti. Galatasaray, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın ardından Trabzonspor'dan milli kaleci Uğurcan Çakır'ı transfer etti. Fenerbahçe de Manchester City'de oynayan Brezilyalı kaleci Ederson'u kadrosuna kattı.

Ligde geride kalan 13 haftada sarı-kırmızılılarda Uğurcan 8, Günay Güvenç de 5 mücadelede görev aldı. Sarı-lacivertlilerde ise Ederson 7, İrfan Can Eğribayat 3, Tarık Çetin 2 ve şu an kadroda olmayan Dominik Livakovic de 1 müsabakada oynadı.

Takımlarının birinci kalecileri konumunda olan Uğurcan Çakır ile Ederson ayrıca ligde 3'er maçta da kalesini gole kapadı. Bu sezon ligde Uğurcan, Galatasaray'ın kalesini korurken 5 gol yedi. Fenerbahçe'de ise Ederson kalesinde 7 gole engel olamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özgür Özel'in sözleri salonda alkış tufanı kopardı

Bu mesaj Kılıçdaroğlu'na mı? Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar

Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, apar topar gözaltına alındı
İddiaların seyrini değiştirecek hareket! Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları paylaştı

Evrim Akın'dan iddiaların seyrini değiştirecek paylaşım
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.