Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri için uçak planlandı
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Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının uçak seyahati planlandı. Uçaklar Riyad'a gelir gelmez geri dönecek ve takımlar İstanbul'a dönecek.
Sezer AFŞAR / RİYAD,(Suudi Arabistan) -
Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri için uçak planlandı. Uçaklar Riyad'a gelir gelmez geri kalkacaklar. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın saat 00.30 gibi uçmaları, saat 04.30-05.00 gibi de İstanbul'da olmaları bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor