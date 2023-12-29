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Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri için uçak planlandı

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Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının uçak seyahati planlandı. Uçaklar Riyad'a gelir gelmez geri dönecek ve takımlar İstanbul'a dönecek.

Sezer AFŞAR / RİYAD,(Suudi Arabistan) -

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri için uçak planlandı. Uçaklar Riyad'a gelir gelmez geri kalkacaklar. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın saat 00.30 gibi uçmaları, saat 04.30-05.00 gibi de İstanbul'da olmaları bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Riyad Spor Güncel Haberler

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