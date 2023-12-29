Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri için uçak planlandı

Sezer AFŞAR / RİYAD,(Suudi Arabistan) -

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri için uçak planlandı. Uçaklar Riyad'a gelir gelmez geri kalkacaklar. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın saat 00.30 gibi uçmaları, saat 04.30-05.00 gibi de İstanbul'da olmaları bekleniyor.